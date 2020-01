Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Détecteur de pigeon arroseur 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5174 Karma: 2689 Lassé de voir des pigeons salir son balcon, il fabrique un système de reconnaissance d'oiseau qui déclenche un arrosoir automatique dès que ces

volatiles viennent se soulager chez lui.





En application ...



(Par contre on remarque qu'il y a des miettes de pain au sol ... les vilains ^^)

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:04