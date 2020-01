Mêlée générale dans un tribunal

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4931 Karma: 3633

Y a faute, le ruck s'est relevé !





En vrai, ça commence à me faire halluciner, ça commence à péter ou à grogner sérieusement partout, dans toutes les professions.



Pour info, je l'ai déjà dit par le passé, mais depuis quelques années, et plus encore depuis l'explosion avec les gilets jaunes, j'entends gueuler :

- dans le médical et la protection (infirmières, médecins, pompiers)

- dans le commerce

- dans l'enseignement

- dans la magistrature (avocats, juges notamment)

- dans la défense et la sécurité (militaires, policiers)

- dans la recherche

- dans l'artisanat

- dans la culture

- dans l'entrepreneuriat

- dans l'agriculture



J'en ai peut-être oublié, mais ça commence à faire un paquet de gens qui gueulent. On gueule tous pour rien ou il y a un vrai problème politique et social ? Je demande sans naïveté, c'est juste que, étant plutôt du genre cartésien, je me dis que la possibilité que nous nous trompions existe malgré tout. Mais là...

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:47