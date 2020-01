Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une île des Philippines au nom surprenant pour les anglophones 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4941 Karma: 3640



Un internaute découvre l'existence d'une île des philippines qui s'appelle "Negros".



On pourrait aussi parler du "Fouquet" airport. x)

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:32