Koreus Petite croche patte d'un CRS 2 #1

Webhamster



Nantes Révoltée - Un croche patte sournois pour projeter une femme arrêtée, entravée et encadrée par ses collègues. Existe-t-il un mot assez fort pour qualifier une telle lâcheté ? Le plus fascinant ? Il se sait filmé. Il jette même un regard complice à la caméra, sur de son impunité. Nantes Révoltée - Un croche patte sournois pour projeter une femme arrêtée, entravée et encadrée par ses collègues. Existe-t-il un mot assez fort pour qualifier une telle lâcheté ? Le plus fascinant ? Il se sait filmé. Il jette même un regard complice à la caméra, sur de son impunité.

Bouroski Re: Petite croche patte d'un CRS 0 #3

Soutient au policier qui a subi cette agression, espérons qu'elle fasse de la prison à perpétuité et que le policier soit décoré de la légion d'honneur.

Taya95 Re: Petite croche patte d'un CRS 1 #4

Je suis accro Inscrit: 07/02/2014 18:14 Post(s): 574 Karma: 300 ... Je sais que ce n'est pas drôle...



... Je le sais...



Mais j'ai rigolé un petit peu...



... Je culpabilise un peu...



.... J'irai en enfer p't***

Jebia Re: Petite croche patte d'un CRS 1 #6

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 167 Karma: 107 Le gros naze.



Perso vu de l'extérieur je trouve que ca va loin ce qui se passe en France au niveau des violences policière.

TiTaNidE Re: Petite croche patte d'un CRS 0 #7

TiTaNidE

mais ses potes l'appelent " Al "

Habituellement, il le fait avec une Batte

Sa coordination est telle qu'il en a fait un Art



Avec des potes, on lui a fait un MUG :

Afficher le spoil





on le connait bien ce mec. C'est Albert !mais ses potes l'appelent "Habituellement, il le fait avec uneSa coordination est telle qu'il en a fait unAvec des potes, on lui a fait un MUG :

PurLio Re: Petite croche patte d'un CRS 0 #8

PurLio

@Jebia a écrit:

Le gros naze.



Perso vu de l'extérieur je trouve que ca va loin ce qui se passe en France au niveau des violences policière.



Tout pareil. Citation :Tout pareil.

