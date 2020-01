Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Spectacles de drones pour le nouvel an 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3229 Karma: 2376 Dans certaines villes du monde, pour fêter l'arrivée à la nouvelle année, des animations avec des drones ont été faits en plus des feux d'artifices habituels.

Une petite compilation de ces spectacles qui ont eu lieu à Singapour, Shanghai et Kuala Lumpur





