JE SORS ACHETER DES CIGARETTES - Court métrage d'animation de Osman Cerfon - Sélection Césars 2020



Jonathan, douze ans, cohabite avec sa soeur, sa mère et aussi des hommes. Ils ont tous la même tête et nichent dans les placards, les tiroirs, le poste de télévision…

