Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Australie : une jolie rencontre entre un chien et un koala 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1008 Karma: 121







Source Sur les images, on peut voir le chien, prénommé Rusty, boire aux côtés du petit marsupial avant de lui donner un léger coup de museau.

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:12