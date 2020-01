Options du sujet Imprimer le sujet

_Spo0n_ 7 conseils d'un videur pour bien se faire recaler en boîte de nuit #1





Petite parodie de la vidéo de Brut, il y a de la bafouille par moment et de l'hésitation, mais j'ai trouvé ça pas mal ! Petite parodie de la vidéo de Brut, il y a de la bafouille par moment et de l'hésitation, mais j'ai trouvé ça pas mal !

Skwatek Re: 7 conseils d'un videur pour bien se faire recaler en boîte de nuit #3

La vidéo originale, pour ne pas se faire recaler en boîte de nuit, afin de mieux comprendre :

7 conseils d'un videur pour ne pas se faire recaler en boîte de nuit





7 conseils d'un videur pour ne pas se faire recaler en boîte de nuit

_Spo0n_ Re: 7 conseils d'un videur pour bien se faire recaler en boîte de nuit #4

Skwatek, je me sentais trop mal à l'idée de partager du contenu de Brut Merci

