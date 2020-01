AMES SENSIBLES Choc frontal motard tranquille vs petit con en Subaru

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 433



Un motard projeté à près de 5 m de haut après un choc avec une voiture de sport qui circulait à 113 km/h, du mauvais côté de la route. Voilà la séquence des plus spectaculaires, et effrayantes, que vous pouvez voir ci-dessous.



L'accident s'est produit le 28 avril 2019 sur une route de la campagne anglaise du Sud Yorkshire, près de Sheffield rapporte The Daily Telegraph. Le motard circule tranquillement sur sa voie de gauche quand, à l'entrée d'un virage, il se retrouve face à une Subaru lancée à 113 km/h. L'engin, piloté par Florian Pratt, originaire de Nottignham, s'est déporté sur la droite après avoir mal négocié la courbe.





Dans les images filmées par une caméra fixée sur le tableau de bord, on peut voir la voiture de sport percuter de plein fouet la moto, projetant son pilote en l'air à près de 5 mètres de haut. Puis, le film propose une autre perspective avec une caméra installée cette fois à l'arrière de la voiture. On aperçoit alors le motard de 35 ans retomber au sol à plus de 30 mètres de l'impact tandis que des débris de ce qu'il reste de sa Suzuki K7 s'écrasent à terre tout autour de lui.



Miraculé

Si cette vidéo est diffusée aujourd'hui c'est d'abord parce que, malgré ses graves blessures, vertèbres, sternum et poignet cassés, le motard s'en est sorti vivant, mais surtout parce qu'un officier de police routière a décidé de s'en servir pour sensibiliser les pilotes de moto au port d'une combinaison munie d'airbags.



"Le motocycliste portait une combinaison en cuir équipée d'airbags qui se sont gonflés alors qu'il était propulsé en l'air, explique l'agent Phil Carson Sans elle, dans une collision à cette vitesse, il serait probablement mort."



Le conducteur de la voiture "a fait preuve d'un manque de jugement exceptionnel" et a été condamné ce jeudi à 16 mois d'emprisonnement et une interdiction de conduire pendant trois ans, par la Sheffield Crown Court.



"Dans un monde idéal, tout le monde conduirait prudemment 100% du temps, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Nous voyons souvent des motards porter des shorts et des baskets qui pensent que c'est OK parce qu'ils ont un casque - ce n'est pas le cas", avertit l'agent Carson qui invite les motocyclistes à s'équiper.





Shocking footage shows the moment a biker went flying into the air following a head on crash



