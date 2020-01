Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Ils cassent le chargeur d'une Tesla 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64124 Karma: 26476 Ils cassent le chargeur d'une Tesla dans un parking





Tesla dashcam captures guys attempting to break charging plug.

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:23

Rob2017 Re: Ils cassent le chargeur d'une Tesla 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/08/2017 01:30 Post(s): 759 Karma: 415 Tant de conneries me navrent. Ils ont réussi à se payer une caisse mais faut qu’ils aillent faire chier ceux qui ont pu s’en payer une plus grosse.

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:36