Une lame en acier damassé

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12542 Karma: 7846





Damascus steel from Balls from the bearing. La base : des billes d'acier, de la poudre noire, un peu de sel du piment ppour assaisonner le toutDamascus steel from Balls from the bearing.

Contribution le : Aujourd'hui 12:03:23