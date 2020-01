Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64127 Karma: 26485

En Pologne, une cigogne éjecte un oisillon de son nid. Il n'a malheureusement pas survécu à la chute





Bocian wyrzuca pisklę z gniazda | The stork is reproaching the chick from the nest

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:53