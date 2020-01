Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Seul face à l'Alaska

Je masterise !

Voici les images de l’hélicoptère venu à son secours :



Source

Aujourd'hui 20:07:42

Wamou Re: Seul face à l'Alaska

Hey boy... Survivor c'est bien le terme...

Aujourd'hui 20:21:58

defds Re: Seul face à l'Alaska

Pris en flag en pleine séance d'aérobic !

Aujourd'hui 20:23:35

Avaruus Re: Seul face à l'Alaska

Sacré histoire ! J'ai lu la transcription de son interview. Il a eu un sacré bol quand même. Heureusement qu'il avait certaines bases et un peu de bon sens sinon il était mort.



Par contre, je suis surpris qu'il ait eu peur de trous d'eau qui n'auraient pas gelé, normalement avec la température qu'il décrit (facilement -15,-20°C, peut-être même moins vu que son urine a gelé en quelques minutes), même les lacs sont gelés sur une épaisseur d'au moins 10 cm au bout d'une dizaine de jours.

Aujourd'hui 21:40:12