Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Chat vs 3 Coyotes + Un chiot grimpe sur un roomba 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64138 Karma: 26502 Un chat tient tête à 3 coyotes





Kitty Scares Off Coyote Pack || ViralHog



Un chiot grimpe sur un roomba





Bean Rides a Roomba || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:00:09

Wiliwilliam Re: Chat vs 3 Coyotes + Un chiot grimpe sur un roomba 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29541 Karma: 7707 1) Il tient tête mais c'est la technique des meutes: harceler la proie... La vidéo s'arrête sans que l'on voit le chat en sûreté ..

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:20