Il s'introduit par effraction dans un Taco Bell et s'endort

Source La police cherche à identifier l’auteur d'un délit peu commun survenu la nuit de Noël à Lawrenceville en Géorgie. Un jeune homme s’est introduit par effraction dans un fast-food Taco Bell de la ville via la fenêtre du drive-in. Il a tranquillement enclenché la friteuse et a sorti des frites du congélateur. Après son repas, il s’est allongé sur le sol et a fait une sieste de trois heures.

