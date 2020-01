Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Ils roulent à l'huile (non mais allô quoi) ! - Reportage - 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2235 Karma: 6812

ILS ROULENT À L'HUILE ! – Les Reportages du Média pour Tous

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:28

Quenelski Re: Ils roulent à l'huile (non mais allô quoi) ! - Reportage - 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2235 Karma: 6812 gazeleau



j'ose croire que ce n'est pas la seule anecdote à retenir de cette initiative, bien qu'elle ne soit qu'une goute d'huile dans l'océan... j'ose croire que ce n'est pas la seule anecdote à retenir de cette initiative, bien qu'elle ne soit qu'une goute d'huile dans l'océan...

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:22

GrossePatate Re: Ils roulent à l'huile (non mais allô quoi) ! - Reportage - 1 #4

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 741 Karma: 627



Je n'ai pas regardé le reportage, ça fait 14 ans que je roule à l'huile Ca c'est un vaste sujet, avec des débats interminables sur certains forums.Je n'ai pas regardé le reportage, ça fait 14 ans que je roule à l'huile

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:08