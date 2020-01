Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Des étudiants refusent de marcher sur les drapeaux americains et israëlien. 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3026 Karma: 4348 A Teheran en Iran. Ces drapeaux ont ete peints sur le parcours d une manifestation dans le but d être pietinés.



Des manifestants iraniens filmés en train d’éviter de fouler des drapeaux américains e

Contribution le : Aujourd'hui 18:28:38