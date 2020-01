Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40423 Karma: 15105 Le saignement réflexe d'un boa pygmée des Bahamas (Tropidophis canus).





Autohaemorrhaging in a Bahamian Pygmy Boa





Un homme doit éclater des ballons de baudruche qui sont envoyés sur lui.



Jebia Re: L'autohémorrhée d'un serpent + Blague avec des ballons de baudruche 0 #2

2/ Joli combo 1/ Il lui défonce bien la gueule quand même là non ? Tu m'étonne qui saigne le pauvre petit serpent.2/ Joli combo

