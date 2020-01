Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64154 Karma: 26549









Evan Kirstel - The future of #retail: in and out of the store in 14 seconds! #NRF2020 #AI #ML #Automation #RetailTech #DigitalTransformation #IOT Entrer dans un magasin, acheter un produit, payer et sortir en moins de 14 secondesEvan Kirstel - The future of #retail: in and out of the store in 14 seconds! #NRF2020 #AI #ML #Automation #RetailTech #DigitalTransformation #IOT

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:59