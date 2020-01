Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25413 Karma: 12601

C'est moi ou c'est devenu nul l'émission "On N'est Pas Couché" ? (ONPC)



Cette année, je trouve cette émission nulle à chier, alors qu'avant j'aimais bien y suivre les débats politiques, avec toujours en gros un point de vu de droite vs. un point de vu de gauche.



Maintenant :

- Y a plus de débat politique

- Y a plus un chroniqueur de droite et un de gauche

- Y a que des invités artistes, écrivains, etc

- Et les discussions ce n'est plus que du léchage de cul et des éloges mielleuses. Bref 2h de pub pour les artistes qui passent sur le plateau



Vous en pensez quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:25