Ralentissement après une montée

Un automobiliste surpris par des voitures à l'arrêt après une côte

Close Call Over Hill Crest || ViralHog





Close Call Over Hill Crest || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:32:30

Re: Ralentissement après une montée

c'est quoi ce pays où tout le monde respecte les distances de sécurité?

Contribution le : Aujourd'hui 08:04:40

Re: Ralentissement après une montée

Des gens civilisés!!

Tellement rare que ça a besoin d'être souligné!!



Tellement rare que ça a besoin d'être souligné!!



Labise.

Contribution le : Aujourd'hui 08:20:14