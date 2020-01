Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Open d'Australie : Dalila Jakupovic abandonne à cause de la qualité de l'air 1 #1

Via Victime de violentes quintes de toux et de difficultés respiratoires à cause de la qualité de l'air, la Slovène Dalila Jakupovic a abandonné pendant son premier tour de qualifications à l'Open d'Australie.

