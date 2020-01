Options du sujet Imprimer le sujet

Un camion n'a pas le temps de s'arrêter au passage à niveau

En Pologne, le conducteur n'a pas pu s'arrêter avant la barrière du passage à niveau et a décidé de traverser





Zbąszyń – Nieostrożny kierowca ciężarówki staranował rogatkę

Contribution le : Aujourd'hui 09:46:50