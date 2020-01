Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Chine : un bus englouti par un trou dans la chaussée

Plus d'infos Un trou s'est soudainement formé sur une route de Xining (Chine), engloutissant un bus rempli de passagers. Le bilan est lourd : 6 morts et 10 disparus.

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:55