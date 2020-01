L'État enfouit des déchets toxiques sous une nappe phréatique

Je suis accro Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 1985 Karma: 1706



Citation :

C'est plus de 40.000 tonnes de déchets ultimes qui risquent d'être enfouis à 500 mètres sous terre à la verticale de la plus grosse nappe phréatique d'Europe. Alors que l’État français et des experts assurent que le confinement géologique de ces déchets, dans une ancienne mine de sel, constitue la solution la plus écologique, la population, elle, proteste depuis des mois contre ce qu'elle dit être un empoisonnement.



Le petit plus ici, c'est d'avoir interrogé les habitants ET les gens chargés du projet, enfin les directeurs de l'usine concernée, car les décisions viennent de plus haut.



Personnellement je n'avais jamais entendu parler de ce projet. Citation :Le petit plus ici, c'est d'avoir interrogé les habitants ET les gens chargés du projet, enfin les directeurs de l'usine concernée, car les décisions viennent de plus haut.Personnellement je n'avais jamais entendu parler de ce projet.

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:23