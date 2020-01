Un policier menace de dégoupiller une grenade, en pleine manifestation...

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2572 Karma: 6442

Faudrait pas poster ça dans le topic unique des gilets jaunes?



Vite un modo!















Oh wait, ça fait 1 an que ça dure et le topic est verrouillé en plus.

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:58