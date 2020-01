Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Chaîne YouTube de "Patricia B" qui compare les USA et la France 2 #1

Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25420 Karma: 12617 Découverte d'une chaîne YouTube sympa : "Patricia B", une américaine venue en France y a 8 ans, mariée à un français, et qui part en mars pour vivre au Canada



Dans le genre chaîne "USA vs. France" j'aime pas mal donc je partage. Ici une de ses vidéos pour exemple





9 CHOSES QUE JE N'AI JAMAIS VU AVANT DE VENIR EN FRANCE





Ou encore :





Les coutumes Françaises que les Américains ont du mal à comprendre

Contribution le : Aujourd'hui 21:31:10

FMJ65 Re: Chaîne YouTube de "Patricia B" qui compare les USA et la France 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 7824 Karma: 2211 Elle phrase comme une mitraillette ! Je plains le conjoint si c'est la même chose à la maison !!!! Au moins elle a sa chaîne pour se défouler !

Contribution le : Aujourd'hui 23:01:06