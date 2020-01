Larguage de nourriture pour koalas et kangourous

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6085 Karma: 2556



Helicopters drop food for starving koalas, wallabies, and kangaroos after Australian bushfires

Un hélicoptère largue de la nourriture pour les koalas, les wallabies et les kangourous affamés après les incendies.



J'approuve l'opération, mais je me demande quand-même si on ferait la même chose pour les humains qui meurent de faim. Nul doute que certains me répondront que l'humanité n'est pas en voie d'extinction ; Mais bon...

Contribution le : Aujourd'hui 04:04:10