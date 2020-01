Fuire les flammes à Kangaroo Island

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29570 Karma: 7761

J’ai parlé avec des politiques européens à propos des incendies.

Ils m’ont sortis tous plus ou moins la même chose.

Les incendies en Australie ne sont plus un problème. La presse européenne en fait des caisses....

Y en a même un qui m’a dit que l’australie n’avait pas besoin d’aide car le pays et ses habitants étaient dotés d’un système d’assurance en béton.

...........

Contribution le : Aujourd'hui 07:59:37