dubstyle Le clip WTF de Igorrr "Very Noise", réalisé par Meat Dept. 1 #1

dubstyle





IGORRR - VERY NOISE Le clip de “Very Noise” a été réalisé par le collectif Meat Dept. connu, notamment, pour avoir illustré des clips de Mr Oizo.IGORRR - VERY NOISE

_Spo0n_ Re: Le clip WTF de Igorrr "Very Noise", réalisé par Meat Dept. 0 #2

_Spo0n_ Je l'ai déjà vu en concert, franchement j'ai été surpris il a envoyé grave du pâté !

Sinon les plans sur les cerveaux me font grave penser à Futurama !



Sinon les plans sur les cerveaux me font grave penser à Futurama !

