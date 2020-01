Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10385 Karma: 8997 Ce 14 janvier, en soirée, une importante explosion a été constatée à Tarragone. Il y aurait au moins une victime à déplorer.





