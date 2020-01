Blagues et boisson

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 2828 Karma: 1166





Les blagues entendues au moment de boire un coup.



-------



La basique : Santé ! Mais pas des pieds...



La littéraire (en allant pour remplir un verre vide) : verre plein je te vide, verre vide je te plains.



La gênante (en allant trinquer) : on groque ? Allez, groquons ! (marche aussi avec on salque ? etc.)



Contribution le : Aujourd'hui 14:16:45