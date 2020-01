Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Compilation de pubs japonais avec Schwarzenegger 4 #1

Je parle pas japonais mais ça a l air d etre un médicament énergisant...ça date quand même hein..





【CM 1990-92】タケダ アリナミンV 60秒+30秒×9





【CM 1990-92】タケダ アリナミンV 60秒+30秒×9

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:53

Wiliwilliam Re: Compilation de pubs japonais avec Schwarzenegger 1 #2

Elles sont terribles ces pubs! C'est de la cocaïne dans leur bouteille ou quoi?

Elles sont terribles ces pubs! C'est de la cocaïne dans leur bouteille ou quoi?Elles sont terribles ces pubs!

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:52