lebibix Portrait vidéo anonyme 1 #1

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 139 Bonjour à tous,

suite à la demande de la personne filmée, j'ai dû la rendre anonyme.

Du coup je suis dans un paradoxe total: un portrait anonyme. C'est de l'art contemporain les champions !





DOCUMENTAIRE #13: un portrait anonyme ! (videaste.eu)

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:17