Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 17895 Karma: 4349 L'animation de bonhommes bâtons (aka stickman) est une longue tradition sur le net (notamment via le travail d'Alan Becker), et aujourd'hui voici un nouveau morceau de bravoure animée par une douzaine d'animateurs différents:

Amu, Truestar, Hichi, Acely, X, FLnguish, Crylex, Betelz, Yeon, Hexal, Cat, Waat, Ziyuechen.





Dominate Revenge

