Skwatek Bonneteau avec un vieil homme 6 #1

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40434 Karma: 15119 Un vieil homme fait une partie de bonneteau en essayant de retrouver une clémentine sous deux gobelets.



Contribution le : Aujourd'hui 18:11:24

Avaruus Re: Bonneteau avec un vieil homme 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4998 Karma: 3693 Ahah génial !



Par contre je sais pas pourquoi, il me donne l'impression d'être un peu bourré.

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:31

gazeleau Re: Bonneteau avec un vieil homme 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1412 Karma: 1099 il faut qu'il arrête! il va nous bousiller le vieux.

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:33