Xouma Chauffer un vieux couteau en argent au chalumeau 5 #1

Xouma
Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1497 Karma: 3803



Contribution le : Aujourd'hui 21:21:45

Jebia Re: Chauffer un vieux couteau en argent au chalumeau 0 #2

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 209 Karma: 135



Très satisfaisant comme vidéo, je me réjouit de tomber sur un couvert en argent, j’essaye direct ! ha ouais, pouf. C'est juste une coquille en argent ^^Très satisfaisant comme vidéo, je me réjouit de tomber sur un couvert en argent, j’essaye direct !

Contribution le : Aujourd'hui 21:25:17

Ataync Re: Chauffer un vieux couteau en argent au chalumeau 1 #4

Je suis accro Inscrit: 25/01/2017 17:47 Post(s): 1309 Karma: 710



Oh le couteau il a pété ! Oh le couteau il a pété !

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:17