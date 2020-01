Options du sujet Imprimer le sujet

lvishd La police débarque chez lui à cause des cris de son perroquet

Neighbor Calls Police on Parrot || ViralHog Alertée par son voisin qui pensait entendre une femme hurler à l'aide, la police débarque chez lui pour en fait trouver un perroquet taquinNeighbor Calls Police on Parrot || ViralHog

gonorrhus Re: La police débarque chez lui à cause des cris de son perroquet

@Jebia a écrit:

Il est malin ce serial killer, il a acheté un perroquet pour tromper la police et en plus il a l'air sympa. :D

C'est vrai que les policiers repartent sans la moindre preuve. Citation :C'est vrai que les policiers repartent sans la moindre preuve.

