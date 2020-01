Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Ivre, il invente une chorégraphie 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64209 Karma: 26630







https://t.co/FykrZhGbte Un homme ivre dans la rue invente une nouvelle danse

Contribution le : Aujourd'hui 09:24:59

Surzurois Re: Ivre, il invente une chorégraphie 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3241 Karma: 2399



Il m'a fait m'a journée ce gadin Roh putain magnifiqueIl m'a fait m'a journée ce gadin

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:12