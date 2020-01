Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma Moyen de locomotion 100% écolo

Inscrit: 29/05/2018 23:33

Liveleak.com - Old man calmly overtakes like a boss



Bouroski Re: Moyen de locomotion 100% écolo

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 998 Karma: 763 les pneus sont fait d'hydrocarbure et le métal de la remorque nécessite une extraction du minerai qui est très polluante.



thazhok Re: Moyen de locomotion 100% écolo

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2808 Karma: 1978 @Bouroski pire, on pollue en respirant ! comment on est des enfoirés !!!

