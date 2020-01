Uruguay : Livraison d'un cochon par hélico et largage dans la piscine

Options du sujet Imprimer le sujet

Deliveroo propose de nouvelles méthodes ?





Indignante: TIRARON un CERDO desde un HELICÓTERO a la pileta de un empresario - El Noti de la Gente



Citation : En Uruguay, un cochon mort a été largué par un hélicoptère en vol dans la piscine de la villa d'un entrepreneur où il est tombé pile poil, sans faire de victimes. Le porc a fini rôti. Une enquête a été ouverte. L'affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux

