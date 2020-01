Nouveau RPG hack'n slash - Ortharion Project

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 15:17:10 Post(s): 1

Bonjour,



Je travaille depuis un peu plus de 2 ans sur la création d'un RPG hack n slashs, pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit de jeu du même genre que Path of exile, Diablo 3 ou encore Wolcen qui sort prochainement.

Voici une vidéo de présentation avec quelques images de gameplay. D'autres vidéos de présentation seront rajouté par la suite.





Ortharion Project - hack and slash - Presentation gameplay

