Bombe lacrymogène volante

GK ROBOCOP DRONE

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1005 Karma: 1626 Une question de Monsieur Emmanuel M., habitant à Paris : "Serait-il possible d'avoir le model avec une matraque intégrée ? C'est pour l'anniv' de mon pote Christophe... merci"

Je m'installe Inscrit: 23/08/2004 12:02 Post(s): 315 Je croyais qu'on avait pas le droit de voler en centre ville ...



Edit .... désolé mdr

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1419 Karma: 1107 Rien que le nom: Tout un programme!

@goloubou a écrit:

Je croyais qu'on avait pas le droit de volet en centre ville ...

Pourtant j'ai souvent vu des "volets" en centre ville...





Voilà voilà..... la sortie ? c'est par où ? Citation :Pourtant j'ai souvent vu des "volets" en centre ville...Voilà voilà..... la sortie ? c'est par où ?

