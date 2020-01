Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Astuce avec des cuillères

Une astuce avec trois cuillères pour se faciliter la vie.



Aujourd'hui 15:36:07

gazeleau Re: Astuce avec des cuillères

Voilà le genre d'humour auquel je ne goutte pas.

Oui je vous entends déjà me critiquer "Wouah ! Ce ringuard!"

Aujourd'hui 15:54:42

MILOT Re: Astuce avec des cuillères

@Skwatek terrible parodie.

Il manque juste la canette de coca cola° dont on découpe le fond pour faire une lampe à huile...

Il manque juste la canette de coca cola° dont on découpe le fond pour faire une lampe à huile...

Aujourd'hui 15:59:34

aioren Re: Astuce avec des cuillères

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13227 Karma: 2872





Aujourd'hui 15:59:55

ZzZzZ Re: Astuce avec des cuillères

Ça a bien changer Troom Troom...

Aujourd'hui 16:44:35