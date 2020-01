Chips à l'apéro + Ours polaires à la pelle

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40447 Karma: 15136

Dans ce nouvel épisode de la célèbre série "Chips", Baker et Poncherello sortent de l'apéro !





Motorcycle Officer Has Unsuccessful Takeoff || ViralHog motard chute police





Deux ours polaires se roulent des pelles dans un zoo.





Couple of Kissing Polar Bears || ViralHog bisous

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:28