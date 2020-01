Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un policier renversé par un train en pourchassant un suspect 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64221 Karma: 26654 Il s'est cassé plusieurs os mais devrait se rétablir complètement





Body camera records moment officer is hit by train

ZzZzZ Re: Un policier renversé par un train en pourchassant un suspect 0 #4

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 213 Karma: 231 Il devait vraiment être à fond dans le stress de sa recherche pour ne rien capter de ce qui va lui arrivé...



Ou alors il est très con...

LeFreund Re: Un policier renversé par un train en pourchassant un suspect 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2588 Karma: 6487 Moi je pense qu'il voulait distraire le suspect pour que celui-ci se fasse renverser par le train. Du coup est-ce qu'on sait s'il a finalement été arrêté?

