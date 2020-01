Options du sujet Imprimer le sujet

(la vidéo n'est pas intégrable, alors il faut cliquer sur l'image pour aller directement sur viméo)



de Bruno Collet (production Vivement Lundi !)

Cristal du court-métrage, Prix du public et Prix du jury junior du Festival du film d'animation d'Annecy 2019.



Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d'étranges événements. L'univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent.



