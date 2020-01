Options du sujet Imprimer le sujet

Des manifestants perturbent l'émission Les Grandes Gueules

Klaxon, sifflets, chants avant finalement de débrancher le car régie de l’émission qui a dû être stoppé par une cinquantaine de personnes.









https://twitter.com/BalanceTonMedia/status/1218112811177512960 À Béziers, des manifestants ont perturbé le direct des GGRMC.Klaxon, sifflets, chants avant finalement de débrancher le car régie de l’émission qui a dû être stoppé par une cinquantaine de personnes.

