Options du sujet Imprimer le sujet

Freud T'es encore bourré Gégé 1 #1

Bonne Poule Inscrit: 18/05/2005 11:50 Post(s): 13352 Karma: 1999 Sorry si c'est un DJP, plus trop trop le temps de passer depuis mes nouvelles fonctions au boulot...









Contribution le : Aujourd'hui 14:36:15

Skwatek Re: T'es encore bourré Gégé 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40466 Karma: 15164 C'est quand même fou le vent qu'il y a quand on est bourré.

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:20