Jinroh Benoit Paire (encore) insulte un spectateur. 4 #1

Ou pas d ailleurs..la personne est peut-être vraiment un ou une enculé (e)...



BENOIT PAIRE INSULTE UN SPECTATEUR D'ENCU**** EN PLEIN MATCH!

Contribution le : Aujourd'hui 21:51:17

akrogames Re: Benoit Paire (encore) insulte un spectateur.

Encore ?!? C'est pas la vidéo de cette semaine ? Il arrête pas celui là. il déshonore la profession.

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:43

shinix Re: Benoit Paire (encore) insulte un spectateur.

Alors j'ai recueilli le témoignage de l'utilisateur en question et il m'a dit :



- c'est déjà fait.

Contribution le : Aujourd'hui 21:56:30

Avaruus Re: Benoit Paire (encore) insulte un spectateur.

Je l'ai déjà dit, mais je le redis : je ne comprends pas qu'il ait encore le droit de jouer. Ce comportement est inadmissible.

Contribution le : Aujourd'hui 22:10:13

Waugh228 Re: Benoit Paire (encore) insulte un spectateur.

On ne peut pas jouer en pro et avoir le syndrome gilles de la tourette ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:26:59

FMJ65 Re: Benoit Paire (encore) insulte un spectateur.

C'est pas fréquent d'arriver à allier un caractère de con pareil avec une aussi belle attitude de con. C'est fort !

Contribution le : Aujourd'hui 23:14:08